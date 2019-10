Lazio, la Nazionale celebra Immobile: "Italiano top media - voto"

Una doppietta che non è bastata alla Lazio per battere il Bologna, ma che ha rimarcato la freddezza di Ciro Immobile sotto porta. Il centravanti biancoceleste comanda la classifica marcatori della Serie A e ottiene l'ennesima dimostrazione di fiducia da parte del ct Mancini che lo ha convocato in Nazionale. E proprio a Coverciano le gesta dell'attaccante partenopeo non sono passate inosservate, perché l'account Instagram degli Azzurri ci ha tenuto a sottolineare come Immobile sia stato il miglior giocatore italiano nella media - voto della settimana, secondo le valutazioni dei quotidiani nazionali.