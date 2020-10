Lazio, la nuova vita di Parolo: può essere lui l'acquisto in difesa

Marco Parolo è da sempre un giocatore affidabile per la Lazio. Simone Inzaghi lo ha spesso chiamato in causa nei momenti di difficoltà sapendo di poter contare su di lui. Lo stesso è successo domenica contro l'Inter quando, terminati i difensori di ruolo in panchina (a parte Armini non considerato ancora pronto per certe partite), il tecnico ha chiesto all'ex Parma di giocare da perno centrale della difesa a 3. Una soluzione già presa in considerazione prima della partita vista l'emergenza nel reparto arretrato dei biancocelesti, aggravato dagli infortuni di Radu e Bastos.

DIFENSORE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei questa potrebbe essere la svolta della carriera di Parolo a 35 anni. La sua esperienza e il suo senso tattico gli permettono di ricoprire quel ruolo senza troppi problemi, soprattutto se coperto ai suoi lati da altri due difensori. Non è uno scattista e questo lo sappiamo, potrebbe andare in difficoltà in campo aperto, ma resta un'opzione valida in caso di necessità. Inzaghi domenica ha dichiarato che una volta recuperati i giocatori che sono out Parolo riprenderà la sua posizione da mezzala, ma l'ex Nazionale garantisce una soluzione in più dietro, visto anche il mancato arrivo sul mercato di un altro tassello.

Lazio, le Nazionali chiamano: tutti gli impegni dei biancocelesti

Lazio, Luiz Felipe corre verso il recupero: il brasiliano prosegue il lavoro a casa - V&F

TORNA ALLA HOME PAGE