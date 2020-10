Lazio, le Nazionali chiamano: tutti gli impegni dei biancocelesti

Archiviata la terza giornata di Serie A, i campionati si fermano per lasciare spazio alle Nazionali. Le squadre di club italiane torneranno in campo il 17 ottobre, fino a quella data alcuni calciatori risponderanno alle convocazioni per la Nations League. Anche la Lazio vedrà alcuni dei suoi tesserati impegnati, per la precisione saranno in 10 a lasciare Formello: Fares, Immobile, Acerbi, Lazzari, Correa, Muriqi, Akpa Akpro, Strakosha, Vavro e Milinkovic-Savic. Di seguito tutti gli impegni ufficiali.

FARES: Nigeria - Algeria (venerdì 9 ottobre, ore 21:30, amichevole); Messico - Algeria (martedì 13 ottobre, 21:00, amichevole).

IMMOBILE - ACERBI - LAZZARI: Italia - Moldavia (mercoledì 7 ottobre, ore 20:45, amichevole); Polonia - Italia (domenica 11 ottobre, ore 20:45, Uefa Nations League A); Italia - Paesi Bassi (martedì 14 ottobre, ore 20:45, Uefa Nations League A).

CORREA: Argentina - Ecuador (venerdì 9 ottobre, ore 2:10, Qualificazioni Mondiali); Bolivia - Argentina (martedì 13 ottobre, ore 22:00, Qualificazioni Mondiali).

MURIQI: Macedonia del Nord - Kosovo (giovedì 8 ottobre, ore 20:45, Uefa Nations League D); Kosovo - Slovenia (domenica 11 ottobre, ore 20:45, Uefa Nations League C); Grecia - Kosovo (martedì 14 ottobre, ore 20:45, Uefa Nations League C).

AKPA AKPRO: Belgio - Costa D’Avorio (giovedì 8 ottobre, ore 20:45, Amichevole); Giappone - Costa D'Avorio (martedì 13 ottobre, ore 9:45, amichevole).

STRAKOSHA: Armenia - Albania (mercoledì 7 ottobre, ore 15:00, amichevole); Kazakistan - Albania (domenica 11 ottobre, ore 15:00, Uefa Nations League C); Lituania - Albania (marcoledì 14 ottobre, ore 18:00, Uefa Nations League C).

VAVRO: - Slovacchia - Irlanda (giovedì 8 ottobre, ore 20:45, Uefa Nations League B); Scozia - Slovacchia (domenica 11 ottobre, ore 20:45, Uefa Nations League B); Slovacchia - Israele (mercoledì 14 ottobre, ore 20:45, Uefa Nations League B).

MILINKOVIC-SAVIC: Norvegia - Serbia (giovedì 8 ottobre, ore 20:45, Uefa Nations League C); Serbia - Ungheria (domenica 11 ottobre, ore 20:45, Uefa Nations League B); Turchia - Serbia (mercoledì 14 ottobre, ore 20:45, Uefa Nations League B).

