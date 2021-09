Lazio, la partenza rimane molto buona: i numeri dei precedenti

"Il percorso di crescita non è quasi mai lineare", lo aveva detto Maurizio Sarri dopo Lazio - Spezia. Cambiare completamente il modo di giocare richiede tempo e per i biancocelesti la partita contro il Milan rappresenta un passaggio a vuoto. Già giovedì arriverà l'occasione del riscatto, nell'esordio in Europa League in casa del Galatasaray. In classifica invece la posizione della Lazio rimane buona, con 6 punti in 3 partite giocate: analizzando gli ultimi 15 precedenti, soltanto in due casi i capitolini hanno fatto meglio, precisamente nelle stagioni 2012-13 (9 punti) e 2017-18 (7 punti). Di seguito il numero di punti realizzato nelle prime tre giornate di campionato dal 2006-07 al torneo in corso.

Lazio 2006-07: 3 punti;

Lazio 2007-08: 3 punti;

Lazio 2008-09: 6 punti;

Lazio 2009-10: 6 punti;

Lazio 2010-11: 6 punti;

Lazio 2011-12: 2 punti (prima giornata giocata il 21 dicembre 2011);

Lazio 2012-13: 9 punti;

Lazio 2013-14: 6 punti;

Lazio 2014-15: 3 punti;

Lazio 2015-16: 6 punti;

Lazio 2016-17: 4 punti;

Lazio 2017-18: 7 punti;

Lazio 2018-19: 3 punti;

Lazio 2019-20: 4 punti;

Lazio 2020-21: 4 punti;

Lazio 2021-22: 6 punti.