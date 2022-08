Lazio, la prima del Corriere dello Sport è un omaggio a Luis Alberto: "Sei un Mago"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È partito dalla panchina, come accaduto già contro Bologna e Torino, poi Sarri l'ha fatto entrare in campo e Luis Alberto si è preso la scena. Suo il gol che, per stessa ammissione di Inzaghi, ha dato una svolta alla gara. Una rete-capolavoro, che non ha lasciato alcuna chance ad Handanovic. E poi qualche recupero importante in un momento delicato del match, senza dimenticare l'abbraccio che si è preso andando ad esultare sotto la Nord. Il suo "dieci" in bella mostra e quella maglia mostrata al pubblico, tanto per confermare quanto, nonostante mal di pancia e voci di mercato, ci tenga a far bene in biancoceleste. E, com'è giusto che sia, ora i riflettori sono tutti su di lui. Il Corriere dello Sport ha deciso di dedicargli la copertina. "Sei un Mago", la scritta che campeggia in apertura. "Lazio favolosa: domina e stende l'Inter. Luis Alberto incanta", il sottotitolo. Dopo giorni complicati, in cui la sua permanenza appariva legata a un filo sottilissimo, i tifosi si godono il proprio "mago" e l'ennesima giocata di gran classe. E non potrebbe essere altrimenti.

