Lazio, la Serie A incensa Immobile: l'attaccante ha completato la "To Do List" - FOTO

Quando vede la porta, Ciro Immobile non ci pensa due volte: non importa come, conta metterla dentro. E il bomber biancoceleste, in questa stagione, ci è riuscito diverse volte. Non a caso è capocannoniere con 27 reti in campionato. Una forza della natura, che la stessa Serie A ha celebrato con un post su Facebook. Infatti Immobile avrebbe completato la "To Do List", in parole povere ha segnato praticamente in qualsiasi modo: gol di potenza, di precisione, con scaltrezza e di testa. Seguono le relative foto delle reti realizzate. Impossibile non riconoscere l'importanza della punta partenopea per questa Lazio: per lui, fino allo stop, è stata una cavalcata da protagonista.

