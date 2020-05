Calciomercato Lazio, Aulas (pres. Lione): "Depay? Gli agenti dicono che può partire"

Durante la lotta al Coronavirus, il calciomercato non ha smesso di tessere la sua rete. I club studiano come ripartire in sicurezza, ma anche come modellare la propria rosa in futuro. La Lazio non si tira indietro. Durante questo periodo sembra essere nato un sogno proibito nella società biancoceleste: Memphis Depay. Portarlo a Roma, però, sarà eventualmente una specie di "mission impossible", l'operazione richiederebbe un grande sforzo economico. Il presidente del club francese Aulas ha parlato in queste ore a Le Progrès: "Al momento non c'è nessuna novità, Memphis mi dice che è pronto a parlare quando tornerà. I suoi agenti dicono che invece sta pensando a una partenza se non parteciperemo a qualche manifestazione europea".