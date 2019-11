Lazio, la super-tifosa Anna Falchi: "Soddisfatta della classifica. Sui laziali..."

La Lazio ha in Anna Falchi una sua super-tifosa. L'attrice e conduttrice televisiva non esita mai a mostrare la fede biancoceleste, seguendo costantemente le prestazioni della squadra di Inzaghi. Di Lazio Anna Falchi ha parlato anche a Radio Italia anni 60: “La posizione in classifica mi dà soddisfazione. Affetto dei tifosi? Qui a Roma è bello avere questo tipo di tifo, così caloroso: mi salutano sempre, mi parlano della Lazio e mi regalano sciarpe e cappelli. Per quanto riguarda le altre squadre, ho seguito un po’ il Napoli perché ho lavorato in città ed ho visto qualche partita al San Paolo, inoltre ho un fratello romanista ma io sono lazialotta nel sangue e anche mia figlia nasce laziale".

