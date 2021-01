Lazio, Lazzari è il miglior italiano della diciottesima giornata - FOTO

"Gioca un derby strepitoso, correndo per 90 minuti e mettendo lo zampino in tutte e tre i gol biancocelesti ". Si legge così sul sito della FIGC, in merito a Manuel Lazzari, protagonista di un derby giocato ad altissimi livelli. L'esterno biancoceleste è stato eletto dai maggiori quotidiani nazionali come il miglior italiano della diciottesima giornata di Serie A. Lazzari ottiene un roboante 8,17, come voto di media. Se nella scorsa giornata aveva condiviso il primato con Lorenzo Pellegrini della Roma, dopo un derby giocato in maniera stellare tra corse, assist e tanta sostanza, non c'è stata storia. La Lazio e Inzaghi se lo godono.

