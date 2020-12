Lazio, Lazzari non trattiene la gioia: "Si vola agli ottavi" - FOTO

"Si vola agli ottavi", lo fa in campo sulla fascia destra, e lo scrive su Instagram Manuel Lazzari. Anche l'esterno sul proprio profilo, non ha contenuto la gioia per il passaggio agli ottavi di finale della Lazio agli ottavi di Champions. Una serata storica per la società biancoceleste.

