Lazio, le celebrazioni per il 125° anniversario: i dettagli

Il 9 gennaio 2025 la Lazio festeggerà il 125° compleanno e, come da tradizione, anche in questa occasione sono previsti festeggiamenti che si terranno nella Sala della Promoteca in Campidoglio a partire dalle ore 17 del giorno stesso, dove verrà diffuso un video che ripercorre tutta la storia del club e alcuni momenti speciali, la consegna a Roma Capitale del "Premio Luigi Bigiarelli 2025", la presentazione del nuovo inno della Polisportiva biancoceleste intitolato "Mille cuori e un’aquila" e la presentazione della mostra-evento "E penso a te...". Il programma dei festeggiamenti non si esaurirà in un'unica giornata, ma sarà spalmanto lungo l'intero anno e prevede anche una cerimonia alla Regione Lazio nell'ambito della quale saranno premiate le eccellenze atletiche biancocelesti del 2024.

