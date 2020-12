Lazio, le possibili avversarie Champions: pareggiano Liverpool, Bayern e City. Ko Chelsea e Psg, vince il Real

Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea e PSG. Sono queste le sei possibili avversarie che la Lazio incontrerà agli ottavi di Champions League. Domani a Nyon ci sarà il sorteggio e la squadra di Inzaghi conoscerà il suo futuro. Tutti i club sono scesi in campo tra ieri e oggi: i tedeschi del Bayern sono usciti dal campo dell'Union Berlino solo con un pareggio per 1-1 con la rete del solito Lewandowski. Vittoria importante invece quella del Real Madrid che si è imposto per 2-0 nel derby contro l'Atletico grazie ai gol di Casemiro e all'autorete di Oblak. Pareggio a reti inviolate invece per il City nel derby inglese contro il Manchester United mentre il Chelsea perde in casa dell'Everton che conquista tre punti con la rete messa a segno da Sigurðsson su calcio di rigore. Un punto a testa anche per Fulham e Liverpool che pareggiano 1-1: Reid per i padroni di casa e Salah per i Reds direttamente dal dischetto. Sconfitta anche per il Psg che in casa cade contro il Lione che vince di misura con la rete di Kadewere.

