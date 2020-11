Lazio, le rivali della Champions: solo un pareggio per il Bruges contro l'ultima in classifica

Dopo Borussia Dortmund e Zenit il Bruges, avversaria della Lazio in Champions League, è scesa in campo questa sera nel match di Pro League contro il Mouscron-Peruwelz. La squadra di Philippe Clement non va oltre il pareggio con l'ultima in classifica e fallisce quindi la possibilità di scavalcare il Genk in testa al campionato e deve accontentarsi di rimanere a meno uno, a 27 punti, in attesa che le altre squadre scendano in campo domani.

Borussia Dortmund, problemi per Meunier: esce dal campo zoppicando

Lazio, le rivali della Champions: scivolone Borussia Dortmund, il Colonia passa 2-1

TORNA ALLA HOMEPAGE