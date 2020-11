Borussia Dortmund, problemi per Meunier: esce dal campo zoppicando

Nel match di oggi contro il Colonia,Thomas Meunier è stato costretto a lasciare il campo dopo 62 minuti di gioco per un problema fisico. L'esterno del Borussia Dortmund ha ricevuto un colpo ed è uscito zoppicando dal terreno di gioco. Al suo posto è subentrato Hazard. Preoccupazione per Favre che rischia di perdere il laterale belga per la gara decisiva in Champions League contro la Lazio in programma mercoledì.

Lazio, Piscedda: "Biancocelesti superiori all'Udinese. Ma occhio a De Paul..."

Benitez: "Reina e Leiva mi parlano bene di Simone Inzaghi"

TORNA ALLA HOMEPAGE