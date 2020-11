Lazio, le rivali della Champions: scivolone Borussia Dortmund, il Colonia passa 2-1

Passo falso in Bundesliga per il Borussia Dortmund che mercoledì sera ospiterà la Lazio nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I ragazzi di Favre cadono, al Signal Iduna Park, sotto i colpi del quartultimo Colonia. Gli ospiti trovano il doppio vantaggio grazie alla doppietta di uno scatenato Skhiri. Il Dortmund si riversa nella metà campo avversaria e trova il gol che accorcia le distanze a 15' dal termine con il solito Haaland. Il forcing finale dei gialloneri è inutile e il muro del Colonia regge. Sconfitta per Reus e compagni che vengono momentaneamente scavalcati dal Lipsia (ha una partita in più) e si allontanano dal Bayern Monaco capolista.