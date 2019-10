Lazio - Lecce, dal 4 novembre la vendita dei biglietti: tutte le info e i prezzi

Lazio - Torino è stata appena riposta nell'archivio, certo, ma il mini-ciclo di partite della squadra di Inzaghi continua imperterrito e chiama a raccolta i tifosi laziali. Dopo la sfida contro il Milan a San Siro, i biancocelesti affronteranno prima il Celtic in Europa League e poi il Lecce in campionato allo stadio Olimpico. E proprio in merito alla partita contro i giallorossi (domenica 10 novembre ore 15) ci sono novità. Ecco il comunicato della società:

"La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di lunedi 4 novembre, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO - LECCE in programma domenica 10 novembre alle ore 15:00".

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO CHE, IL TITOLO D'INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

I tagliandi si potranno acquistare presso:

- I nostri punti vendita Lazio Style 1900 (vedi elenco)

- Le rivendite Listicket-Ticketone

- Il call center al numero a pagamento 892.101

- Il sito internet SPORT.TICKETONE.IT per l'acquisto HOME TICKETING per cui è necessario disporre di una stampante laser e, la modalità PASSBOOK - PASSWALLET (lettura al tornello da smartphone).

Si ricorda che chi acquista un biglietto è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8). Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Per i ragazzi under 14, è possibile esibire anche solo il tesserino sanitario, per gli altri minori è necessario esibire in alternativa in originale o in copia:

- il documento di identificazione rilasciato dal Comune;

- carta d'identità;

- lo stato di famiglia con foto;

- il certificato di nascita con foto o il passaporto di un genitore (in cui compaia ovviamente il minorenne).

Il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro e con le disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d'identità.

Per acquistare i tagliandi ci sarà tempo fino al calcio d’inizio dell’incontro. Si ricorda a tutti i tifosi che, il punto vendita dei tagliandi più vicino allo Stadio Olimpico è il Lazio Style 1900 in Via Guglielmo Calderini 66/C e sarà aperto il giorno della partita, dalle ore 10:00 alle 15:00 con la disponibilità solo per la stampa dei tagliandi di Lazio - Lecce.

VEDI FOTO A FONDO PAGINA PER SETTORI E PREZZI (CLICCA QUI PER I DETTAGLI DELL'INIZIATIVA PER GLI UNDER 14)

I bambini di 4 anni nati dal 1/1/2015 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto.

Infine, all’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

SETTORE OSPITI: sarà possibile acquistare i tagliandi per il SETTORE OSPITI, fino alle ore 19:00 di sabato

9 novembre, presso:

- le ricevitorie nazionali della Listicket-gruppo Ticketone (per consultare l’elenco clicca qui,)

- on line.

SI RICORDA CHE E' POSSIBILE FARE I CAMBI NOMINATIVI DEI TAGLIANDI E DEGLI ABBONAMENTI (QUANDO PREVISTO) SOLO ENTRO LE ORE 24:00 DEL GIORNO PRIMA DELLA GARA.

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

MILAN - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE