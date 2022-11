Lazio, Ledesma: "Sono innamorato dei tifosi. Se un giorno l'allenerò? Non voglio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Cristian Ledesma è un nome che in casa Lazio sarà sempre ricordato con affetto ed entusiasmo. Non è stato solo un ottimo giocatore con l'aquila sul petto, ma un capitano, un leader e uno degli eroi del 26 maggio. La Lazio lo ha conquistato, ne è diventato tifoso, stringendo un legame particolare con tutto l'ambiente, come rivelato ai microfoni di Tiempo Deportivo:

"Ho un ottimo rapporto con i tifosi, sono stato lì per dieci anni, mi sono innamorato di questo club, della sua storia, sono un tifoso della Lazio. Da giocatore ho vissuto tutti i momenti che un giocatore può vivere, li ho vissuti tutti. Era il mio posto ideale, ero completamente innamorato della gente, della maglia e volevo finire la mia carriera lì, ma anche il club deve pensarla in questo modo. Diventare allenatore della Lazio? Non voglio arrivarci solo perché ho giocato per il club. Non ho mai preso il telefono per parlare con il presidente, con cui ho un ottimo rapporto, e chiedergli una categoria. Prima voglio migliorarmi come allenatore, dimostrare che posso esserlo e non ho fretta. Sto facendo il secondo corso per allenatori in Italia che mi permette di allenare qualsiasi categoria giovanile, professionistica e in serie C, che equivale alla terza divisione. Ho una piccola scuola di calcio che abbiamo aperto un anno e mezzo fa. Sto anche allenando una squadra di un'università molto importante qui in Italia che gioca una quinta categoria. Mi sta piacendo e mi ha fatto venire voglia di fare il secondo corso. La mia idea è continuare ad allenarmi come mister, non mettere da parte la scuola calcio, dove abbiamo 260 ragazzi. Devi continuare a crescere, continuare a cercare di costruire qualcosa di importante per questi ragazzi e allenarti come allenatore".