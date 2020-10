Lazio, Leiva e gli anni al Liverpool: "I successi erano nell'aria, con Klopp rapporto speciale"

Lucas Leiva, intervenuto ai microfoni di LFCTV, è tornato a parlare della lunga esperienza tra le fila del Liverpool, e in particolare del rapporto con Jürgen Klopp: "Quando ho lasciato il club ero sicuro al 100% che sarebbe arrivato un grande momento. Potevo sentirlo nell'aria, le cose stavano cambiando. Sentivo che il Liverpool avrebbe vinto cose importanti. Quando Klopp è arrivato, per me è stato un nuovo inizio. Mi sono sentito nuovo e lentamente ho iniziato a capire sempre di più il suo modo di allenare e giocare. Con lui ho ricoperto diversi ruoli. È stato un grande manager per me, ho imparato molto. Due anni mi sono bastati per apprendere tutto. Abbiamo ancora un ottimo rapporto. Mi ha sempre trattato con tanto rispetto e io ho cercato di fare lo stesso con lui".

Calciomercato Lazio, Tare rivela: "Il Covid-19 fondamentale nell'acquisto di Muriqi"

Lazio, prima volta ma non per tutti: ecco chi ha già giocato in Champions

TORNA ALLA HOMEPAGE