Lazio, lo scontro diretto è tuo: contro il Milan una vittoria che vale quattro punti

La Lazio, reduce dalla brutta prova contro il Napoli, travolge il Milan e può proseguire la propria corsa per la qualificazione in Champions League. La vittoria arrivata all'Olimpico non vale solamente tre punti, che portano la squadra di Inzaghi a quota 61 in classifica. Diventa a favore, dopo la sconfitta per 3-2 dell'andata a San Siro, lo scontro diretto. Nel caso in cui le due compagini dovessero arrivare a pari punti a fine campionato, i biancocelesti avrebbero la meglio. E in un momento in cui cinque squadre si sfidano per tre posti, avere un'arma in più come quella dello scontro diretto diventa più importante che mai.

