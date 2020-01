Lazio, Lombardo compie 54 anni: gli auguri della società - FOTO

Due stagioni e mezzo. Tanto è bastato ad Attilio Lombardo per vincere tutto con la Lazio, penultimo amore della sua carriera prima del ritorno alla Sampdoria. Ma quelli in biancoceleste sono stati due anni intensi, conditi da 64 presenze e 5 gol. Oltre che dall'ottimo ricordo di tutti i tifosi laziali per le sue sgroppate sulla fascia. Dunque, non potevano mancare gli auguri della società per il suo 54° compleanno che cade oggi, 6 gennaio 2020. Di seguito, ecco il post.

Buon compleanno Attilio Lombardo



L'ex centrocampista compie 54 anni! pic.twitter.com/mw19d9tbHH — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 6, 2020

