Lazio, Lopez: "Immobile in Nazionale? Nessun allenatore può farne a meno"

Immobile e la Lazio sono pronti a ripartire insieme, dopo una stagione positiva ma non brillante come quella dello scorso anno. Anche in Nazionale il bomber partenopeo continua a faticare per trovare la condizione migliore e il giusto spazio. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 ha espresso la sua opinione anche l'ex biancoceleste Lopez: "Immobile deve continuare ad essere parte integrante della rosa azzurra, anche se in questo momento il CT Mancini sta effettuando alcuni importanti esperimenti. Nessun allenatore può fare a meno del centravanti della Lazio. Quando è arrivato in biancoceleste, sapevamo che aveva il gol nel sangue: era reduce da un’esperienza poco positiva, ma si è sempre dimostrato un grande goleador. Segna in ogni modo: mi piaceva, mi piace e continuerà a segnare".

LAZIO, OFFERTA PER CORREA

LAZIO, SITUAZIONE MILINKOVIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE