Lazio, Milinkovic vale 100 milioni: senza una grande offerta resterà a Roma

Ci sono due strade per rinnovare e rinnovarsi, la Lazio lo sa bene. Vendere uno o più pezzi pregiati, imbastendo un mercato fondato sugli incassi delle cessioni, o mantenere la propria spina dorsale puntellando la rosa con qualche colpo mirato. Questa sessione di trattative, così come già successo la scorsa estate, ruota attorno a Sergej Milinkovic-Savic. Un anno fa il serbo ha deciso di restare a Roma, rinnovando il proprio contratto con i biancocelesti (scadenza 2023) e respingendo – in sinergia con la società – offerte multimilionarie. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, l'obiettivo era quello di portare la Lazio in Champions League per poi rinegoziare gli accordi con il suo procuratore, Mateja Kezman. Altrimenti, senza quarto posto e dinnanzi a un'offerta di 100 milioni, Lotito avrebbe aperto alla partenza di Milinkovic. La Champions sfumata ha quindi reso valido il patto stretto tra le parti 365 giorni fa: se dovesse arrivare un'offerta a 3 cifre, Sergej lascerà la Lazio.

LE PRETENDENTI – La Juventus è senza dubbio la squadra più forte sul serbo, gode del gradimento del giocatore (che vorrebbe restare in Serie A) e per questo sta flirtando con Pogba per portare la Lazio ad abbassare le proprie pretese. L'offerta di 60 milioni più eventuali contropartite – Romero e Spinazzola – per ora non soddisfa i biancocelesti, che dalla cessione di Milinkovic vorrebbero incassare il massimo per poi reinvestirlo sul mercato. Ecco allora che altri due club potrebbero farsi avanti, foraggiati dal denaro degli sceicchi: Manchester City e PSG sono a caccia di un nome di alto profilo e, al netto delle sanzioni che potrebbero frenare il club inglese, sarebbero le due società più quotate per portarsi a casa Milinkovic. La valutazione è quella, non si scende: 100 milioni o il numero 21 di Inzaghi non lascerà la Capiale.

I SOSTITUTI – Peter Zulj è il nome che trova conferme dalle parti di Formello, l'austriaco vorrebbe lasciare l'Anderlecht e piace a Tare. L'esperienza in Belgio non è stata delle migliori ma il ds biancoceleste è convinto di poter ritrovare quel giocatore da 15 gol e 23 assist ammirato in 65 partite con lo Sturm Graz. Sempre come riportato dalla rassegna di Radiosei, un altro profilo che starebbe circolando in ottica Lazio è Adam Lallana del Liverpool. Ha un contratto in scadenza nel 2020 ed è fuori dalle gerarchie di Klopp, potrebbe essere un colpo alla Leiva.

