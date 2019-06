Calciomercato Lazio, idea Jailson per il centrocampo: c'è l'offerta

La Lazio riparte dalle sue certezze: mister Inzaghi e il ds Tare, da buoni strateghi, sono pronti a collocare nella maniera più giusta le tessere del mosaico che raffigurerà la rosa della Lazio versione 2019/2020. Ufficialmente il calciomercato aprirà i battenti il prossimo 1° luglio, ma come consuetudine vuole, diverse voci sui possibili rinforzi in casa biancoceleste hanno già iniziato a circolare e continueranno ininterrotte. Come raccolto in esclusiva da Lalaziosiamonoi.it, il nome nuovo per il centrocampo è quello di Jailson, mediano del Fenerbahce. Un giocatore che all'interno della squadra andrebbe a prendere il posto di Milan Badelj, mai entrato davvero nelle grazie di Inzaghi e sempre più in uscita dal club (Bordeaux, Aston Villa e West Ham su di lui). Intenzionata a fare sul serio, la Lazio ha fatto recapitare al Fenerbahce un'offerta intorno ai 12 milioni di euro, offerta che la società turca sarebbe disposta ad accettare. I rapporti fra i due club sono buoni e già in passato diversi giocatori del Fenerbahce sono stati accostati ai biancocelesti, Elmas su tutti. Jailson dopo essere stato riscattato dal Gremio per 4 milioni ha firmato un contratto fino a giugno 2022.

L'IDENTIKIT - Brasiliano, classe 1995, cresciuto calcisticamente nel Gremio (come Lucas Leiva). Jailson Marques Siqueira, semplicemente Jailson, nell'ultima stagione al Fenerbahce ha messo insieme 28 presenze tra campionato (dove è stato anche squalificato per otto turni consecutivi a seguito di un'espulsione nel derby contro il Galatasaray), Europa League e Coppa di Turchia, segnando 2 gol e fornendo un assist. Mediano davanti alla difesa e all'occorrenza mezz'ala di destra, nella Lazio darebbe il cambio a Leiva o in alternativa i due potrebbero anche giocare assieme. Con i suoi 187 cm di altezza, Jailson possiede un fisico importante che lo rende abile in marcatura e nel colpo di testa. A soli 23 anni ha già vinto la Copa Libertadores e la Recopa Sudamericana con il Gremio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell'articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CALCIOMERCATO LAZIO, BADELJ IN USCITA

CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO ROBBEN

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO

Pubblicato all'1:30