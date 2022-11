Lazio, Lotito: "Applausi a Milinkovic? Non mi importa, se lo vogliono..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La sosta mondiale lascia in dote in casa Lazio i soliti rumors di mercato riguardanti Milinkovic-Savic. Il serbo uscito tra gli applausi dell'Allianz Stadium nel corso del match perso contro la Juventus sembra essere proprio nel mirino dei bianconeri. A tal proposito però il presidente Lotito secondo quanto riporta "Il Messaggero" non sarebbe affatto propenso alla cessione e ha chiarito la situazione ancora una volta: "Non lo vendo, e non me ne frega nulla degli applausi. Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo in bianconero". D'altronde la società biancoceleste sembra intenzionata a proporre al proprio top player un lauto rinnovo di contratto e avrebbe già accennato l'idea suo agente Kezman, che la scorsa settimana ha fatto capolino a Roma.