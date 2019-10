Lazio, Lotito sarà presente all'evento "Diritto sportivo e antidoping"

Si terrà l'8 novembre alle ore 15 nella Sala Consiliare del Comune di Rieti, l'evento formativo per gli avvocati "Diritto sportivo e antidoping". Fra i tanti relatori ci sarà anche il presidente della Lazio Claudio Lotito che interverrà in merito al modello di gestione ed etica in una società di calcio professionistica. Oltre a lui anche Gian Michele Gentile, legale della Lazio ed esperto di diritto sportivo. Il convegno sarà preceduto dai saluti dell’Avv. Francesco Maria Palomba, presidente della Camera Civile di Rieti, del Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti e dell’Avv. Attilio Franceso Ferri, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rieti.

