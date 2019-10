Inter, Conte polemico: "Solo noi un calendario così intenso". Ma anche quello della Lazio...

L'Inter batte il Brescia al Rigamonti grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez. Nel post-partita però, non sono mancate le polemiche. Stavolta a scatenare la rabbia di Antonio Conte non è stato l'arbitraggio, quanto il calendario. "C'è poco da dire ai ragazzi se non ringraziarli. Ora dobbiamo recuperare perché siamo solamente a metà percorso di questo tour de force. Sette partite in venti giorni sono un'anomalia, non ho visto altre squadre fare così. Massimo ventuno, ventidue. Venti giorni mi è sembrato molto strano", ha dichiarato il tecnico nerazzurro. Il calendario parla chiaro e dà ragione all'ex Chelsea. Non è da meno però il tour de force di Lazio, Napoli e Roma con 7 partite in 21 giorni. Delle squadre impegnate nelle competizioni europee, le uniche a riposare di più sono Atalanta e Juventus, con 7 partite in 22 giorni.

