Lazio, contro il Torino per la "doppietta": mai due vittorie consecutive in A

RASSEGNA STAMPA - Un inizio di stagione altalenante quello della Lazio di Simone Inzaghi. Troppi sali e scendi per i biancocelesti che hanno alternato match ad altissimo livello a cadute rovinose. Il tempo degli esperimenti e dei blackout, però, è finito. Se si vuole sognare in grande serve continuità di rendimento, ma soprattutto di risultati. Lo sanno bene Lulic e compagni che stasera dovranno dare il massimo per portare a casa i tre punti contro il Torino di Mazzarri. Una vittoria fondamentale per restare attaccati al treno che conta e per dare un segnale importante al campionato. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, in questi primi due mesi i capitolini non hanno mai vinto due gare consecutive di Serie A. Successo all'esordio con la Sampdoria, poi pari con la Roma e ko con la Spal per iniziare. Dopo la vittoria con il Parma, è arrivata la sconfitta con l'Inter e il nuovo successo con il Genoa. Sono seguiti i due pareggi con Bologna e Atalanta e l'impresa al Franchi con la Fiorentina. La Lazio ora non deve buttare via tutto e deve proseguire sulla strada tracciata domenica sera. Il calendario è fitto, ma non sono più ammessi passi falsi.

SERIE A: CONTE SI LAMENTA DEL CALENDARIO, MA LA LAZIO...

LAZIO - TORINO, APPENA 3MILA BIGLIETTI VENDUTI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE