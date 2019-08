Lazio, Luis Alberto cambia look: la moglie Patricia lancia il sondaggio - FT

Anno nuovo... nuovo look. A Luis Alberto piace cambiare alcuni dettagli della sua immagine. Dal ciuffo biondo platino sfoggiato per la prima volta a febbraio dello scorso anno - poi riproposto anche a ottobre - a un molto più sobrio baffetto scuro. La moglie Patricia lo immortala così, sbarbato, con solo un bel paio di mustacchietti e lancia il sondaggio: sì o no, al nuovo look? Per il momento, dal parziale risultato del sondaggio, sembra che i followers di Patricia non abbiano proprio promosso il baffo del centrocampista. Con o senza barba, Luis Alberto questa mattina è stato autore di un gol in amichevole, oltre che di una ottima prestazione. Lo spagnolo ha portato a termine la preparazione, durante il precampionato, restando sereno e concentrato, lavorando sempre al massimo. E ora, prepara gli ultimi dettagli in vista della prossima stagione. Anche con un colpetto di rasoio.

