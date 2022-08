Lazio, Luis Alberto rasserena una tifosa: "Io sono tranquillo"

Un Luis Alberto tutt'altro che nervoso e scontroso fuori da Formello tranquillizza una tifosa presente che si preoccupava del suo stato d'animo...

La situazione Luis Alberto è la più calda in queste ore di mercato, tra l'attesa per un ritorno del Siviglia e alcune voci che parlano di un giocatore poco sereno e con voglia di cambiare aria. Il Mago, però, sembrerebbe di tutt'altro avviso e a confermarlo è anche un video registrato da una tifosa fuori dai cancelli di Formello. Luis, appena terminato l'allenamento, ha salutato i presenti e ha tranquillizzato una fan che si preoccupava del suo stato d'animo. Il dieci della Lazio, però, ha risposto, al suo invito a stare bene, con una frase sicura e serena: "Si, io sto tranquillo", come a voler smentire chi lo ha definito nervoso e disposto a lasciare la squadra a ogni costo.

Pubblicato il 12/08