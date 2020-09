Lazio, Luis Alberto saluta Jony. E l'ex Malaga risponde: "Anche tu mi mancherai" - FT

Luis Alberto e Jony, compagni di squadra ma soprattutto amici. I due spagnoli, che si sono ritrovati insieme alla Lazio, hanno creato un bel legame, che ha riguardato anche le mogli e i figli. E ora che l'ex Malaga ha lasciato la Capitale ed è pronto ad approdare tra le fila dell'Osasuna, il 'Mago' non poteva non salutarlo pubblicamente sui propri social. Il centrocampista ha condiviso con i propri followers di Instagram un'immagine che lo ritrae insieme a Jony, aggiungendo: "Fratellino, mi mancherai tanto. Ti auguro il meglio, ci vediamo presto". Puntuale la risposta dell'esterno: "Anche tu mi mancherai, grazie per tutto. Un giorno in meno per Ibiza 2021".

