Lazio, Jony in partenza: la compagna saluta. E la moglie di Luis Alberto... - FT

È praticamente tutto fatto per il passaggio di Jony all'Osasuna in prestito. Il giocatore con la maglia della Lazio non ha reso al massimo e ciò ha spinto la società a trovare una soluzione alternativa. Durante la permanenza a Roma, Jony ha legato molto con il connazionale Luis Alberto,a tal punto da far conoscere le rispettive compagne. Questa mattina Teresa, dolce metà dell'esterno, ha dedicato una Instagram Story a Patricia, moglie del numero 10 della Lazio: "Sei la cosa migliore che mi sia successa qui! Sei stata la mia grande fortuna ... Me ne vado, ma porto con me qualcosa di molto importante, la tua amicizia! Ti voglio bene all'infinito e mi mancherai molto... non puoi immaginare quanto. Non è per sempre ciò che è per sempre".

LA RISPOSTA DI PATRICIA - Non è tardata ad arrivare, sempre su Instagram, la risposta della consorte di Magic Luis: "Ti auguriamo tutta la fortuna del mondo nella tua nuova avventura. Spero che il destino ti rimetta sulla nostra strada. Ti vogliamo molto bene".

Lazio, un vocale per Lulic: l'iniziativa di Radiosei per il capitano biancoceleste

PRIMAVERA - Pino passa alla Lazio dal Catania. Pellegrino: "Lo seguiremo con attenzione"

TORNA ALLA HOMEPAGE