PRIMAVERA - Pino passa alla Lazio dal Catania. Pellegrino: "Lo seguiremo con attenzione"

Nuovo innesto per la Lazio Primavera. Arriva agli ordini di mister Menichini Salvatore Simone Pino, in precedenza tra le fila del Catania. Il classe 2002 ha giocato da titolare all'esordio contro il Torino, per poi essere sostituito dopo un'ora da Pica. Il difensore passa tra i biancocelesti con la formula del prestito con diritto di riscatto. Maurizio Pellegrino, responsabile dell'area sportiva del club, si è espresso sull'operazione e sul ragazzo: "Simone è un giovane estremamente promettente, a 18 anni ha già sommato numerose convocazioni in prima squadra e riteniamo che le sue prospettive di crescita calcistica siano significative: non a caso, prima della cessione alla società biancoceleste, ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico legandosi al Catania fino al 30 giugno 2023. L’operazione garantirà un vantaggio formativo: partecipando con la Lazio alla Youth League e al campionato Primavera 1, Pino avrà un’occasione di confronto con i pari età più forti sulla scena nazionale e internazionale, quindi potrà migliorare ed esprimere ulteriori potenzialità. Gli auguriamo il meglio, seguiremo con attenzione gli sviluppi della sua nuova avventura".

