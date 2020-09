Lazio, un vocale per Lulic: l'iniziativa di Radiosei per il capitano biancoceleste

Manca Senad Lulic, il capitano della Lazio è lontano dal suo habitat naturale da fin troppo tempo e l'ambiente ha bisogno del suo giocatore più rappresentativo. Tutti quanti stanno aspettando il suo rientro dall'infortunio alla caviglia destra che lo tormenta ormai da mesi e Radiosei ha lanciato uno speciale contest per far sentire la vicinanza del popolo biancoceleste al bosniaco: basterà inviare un messaggio vocale via WhatsApp al numero della radio con un augurio di pronta guarigione, un pensiero o un saluto verso Lulic durante la trasmissione condotta da Guido De Angelis la mattina tra le 10 e le 13. I messaggi più belli saranno raccolti e montati insieme in un'unica traccia da far arrivare al capitano biancoceleste.