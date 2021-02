Lazio, Luis Alberto sfoglia l'album dei ricordi: "Innamorato del pallone fin da bambino" - FOTO

Luis Alberto, in attesa di scendere sul campo dell'Olimpico per sfidare la Sampdoria per la gara di Serie A, ha sfogliato l'album dei ricordi, trovando una foto che ha voluto condividere sui social. Lo scatto in questione ritrae il 'Mago' da bambino con il pallone tra le braccia. Il centrocampista della Lazio ha aggiunto: "Oggi mi hanno mandato questa foto, innamorato del pallone fin da bambino e sempre con lui sia nel giardino di casa che sul prato dell'Olimpico!".

