Lazio, Hoedt riparte dal campo. E nei commenti c'è il sostegno dei tifosi... - FOTO

Il momento di Wesley Hoedt non è, indubbiamente, tra i più semplici da affrontare. Dopo il fallo da rigore contro l'Atalanta in Coppa Italia, l'olandese è intervenuto in maniera fallosa su Lukaku nell'ultimo match contro l'Inter, dando agli avversari la possibilità di passare in vantaggio con un tiro dagli undici metri. Il difensore ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae in campo durante l'allenamento di oggi, trovando il sostegno dei tifosi. Nei commenti, infatti, sono apparsi tantissimi messaggi da parte del popolo biancoceleste: "Non mollare, Wes", "Forza, Wes", "Non sentire chi ti critica, vai avanti per la tua strada", "Daje, abbiamo bisogno di te".

Juventus, Buffon "graziato": la bestemmia (questa volta) non vale la squalifica

Ledesma, la moglie e la nostalgia di Lazio: "Formello? Uno dei luoghi che ci manca di più" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE