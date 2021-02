Ledesma, la moglie e la nostalgia di Lazio: "Formello? Uno dei luoghi che ci manca di più" - FOTO

Il legame tra la Lazio e Cristian Ledesma è destinato a non avere fine. E quest'amore per i colori biancocelesti riguarda, inevitabilmente, l'intera famiglia dell'argentino. Marta, la moglie dell'ex centrocampista, ha chiesto ai propri seguaci di Instagram il posto in cui vorrebbero stare in questo momento. Tra le tante risposte, c'è anche chi ha parlato di Formello. Puntuale il commento della donna, che condivide il pensiero del proprio follower: "È uno dei luoghi che ci manca di più".

