Bayern Monaco, altra tegola per Flick: infortunio per Tolisso in allenamento

Altra tegola per Flick in vista della partita contro la Lazio? Sembrerebbe di sì, almeno stando a quanto ha riporta la BILD. Secondo il noto portale tedesco, Corentin Tolisso si sarebbe infortunato nella partitella con cui si è concluso l'allenamento odierno. Il francese sarebbe stato portato fuori dal campo con un golf cart. Al momento non è chiaro né il modo in cui il calciatore si sia infortunato, né la zona del corpo sollecitata. Tuttavia, si sarebbe sentito un forte urlo da Tolisso, costretto, dopo qualche secondo, a tornare negli spogliatoi in anticipo rispetto ai compagni.

