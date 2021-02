Lazio, Proto motiva la sua scelta: "Il calcio l'ho subito. Non so se farei la stessa scelta..."

Due settimane dopo aver comunicato la decisione di ritirarsi dal calcio giocato, Silvio Proto è tornato a motivare la propria scelta. Le parole dell'ex portiere della Lazio sono state riportate da La Dernière Heure: "Il calcio è qualcosa che ho subito. Ne ho fatto parte da quando avevo 16 anni. Non era più un piacere, ma un lavoro. All'inizio sì, è stato divertente ma è cambiato rapidamente. Quando sono passato da La Louvière a Anderlecht, ad esempio. La pressione, la copertura mediatica, le critiche... Il calcio non era la cosa che mi piaceva fare di più. Preferivo andare a pescare o giocare a golf. Con la pressione ero spesso stressato a casa. Da quando so di essere vicino alla fine della carriera, sono molto più calmo. Tornassi indietro, non so se farei la stessa scelta di vita ".

Lazio, Andreas Pereira: "Parola del giorno positività!" - VIDEO

Pedro Neto: "Lazio ottima squadra, ma Inzaghi non ha la giusta mentalità. Farris invece..."

TORNA ALLA HOMEPAGE