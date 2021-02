Lazio, Andreas Pereira: "Parola del giorno positività!" - VIDEO

Andreas Pereira è arrivato a Roma in estate ma il giocatore, in prestito dal Manchester United, sta facendo di tutto per lasciare il segno nella sua esperienza italiana. Il brasiliano cerca di sfruttare ogni occasione datagli da mister Inzaghi e soprattutto non perde mai la positività. Anche oggi il calciatore ha pubblicato un post su Instagram in cui ricorda l'anno passato al Valencia che proprio in quella stagione tornò a qualificarsi per la Champions League. "Parola di oggi: positività. Vi ricordate? Questa squadra ha riportato il Valencia in Champions League!".

