Samp, Augello: "Interesse della Lazio? Non ne so nulla. Sul gol all'andata..."

Mise lo zampino con un gol nel match di andata vinto per 3-0 dalla Sampdoria, contro la Lazio, l'esterno blucerchiato Tommaso Augello. In un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, il calciatore ha ripercorso le emozioni di quella sfida, e ha parlato anche in merito a un interessamento dei biancocelesti nei suoi confronti: "È stata una giornata bellissima, la più bella in blucerchiata. Vincere 3-0 contro una grande come la Lazio, è stato gratificante ed indimenticabile. Questa, però è un’altra partita. Prima del corner, eravamo vicini con Jankto e gli ho chiesto di spostarsi verso destra. La palla è arrivata dove ero io. L’ho colpita bene, di collo esterno. Una conclusione imprendibile ".

INTERESSE LAZIO - "Ci tenevo a fare un assist al capitano e in un’occasione speciale vale di più. Mi ricorderò per sempre quel momento. Lazio? Mi attendo una partita diversa, a Genova si erano presentati con tante assenze. Sembrano molto più in forma e metteranno sicuramente in campo la formazione migliore. Se c'è stato un interesse della Lazio per me? Non so nulla, ma non penso sia vero ".

