Juventus, Buffon "graziato": la bestemmia (questa volta) non vale la squalifica

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare ha accolto in parte il deferimento e, di conseguenza, ha inflitto a Gianluigi Buffon la sanzione dell'ammenda di 5000 euro per la frase blasfema pronunciata durante Parma - Juventus, disputata il 19 dicembre 2020 e valida per il campionato di Serie A. Questa volta, contrariamente a quanto accaduto a Manuel Lazzari, la bestemmia non ha portato alla squalifica del portiere bianconero, che non dovrà scontare alcun turno di stop.

