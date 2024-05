Lazio, Luis Alberto sotto la Curva Nord: il saluto ai tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Felipe Anderson. A meno di grandi sorprese, anche per Luis Alberto quella di questa sera contro il Sassuolo sarà l'ultima apparizione allo Stadio Olimpico. Il centrocampista spagnolo, lasciato in panchina da Tudor per tutta la durata del match, ha pubblicamente chiesto la cessione alla società e da qualche giorno è in trattativa con i qatarioti dell'Al Duhail. Omaggiato dalla Curva Nord per tutto il secondo tempo, tra cori e striscioni a lui dedicati, dopo il triplice fischio si è staccato dal gruppo squadra per andarsi a prendere il saluto della parte calda del tifo laziale. Un confronti di pochi minuti, il tempo di ringraziarli per gli affetti e poi insieme alle figlie si è riunito con i compagni per rimettere al centro Felipe Anderson, la star della serata.