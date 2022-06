Lazio, Luiz Felipe in vacanza prima dell’avventura spagnola - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo sette anni Luiz Felipe lascia l'Italia. Il difensore non ha rinnovato il contratto con la Lazio, in scadenza il 30 giugno, e si è accordato con il Betis. L'italo-brasiliano firmerà con gli spagnoli un contratto quadriennale e guadagnerà 3.2 milioni di euro l'anno. In questi minuti il calciatore è in aereo, come dimostra la sua ultima Instagram Story, pronto a concedersi una breve vacanza prima della sua nuova avventura a Siviglia. Con la maglia biancoceleste ha giocato 144 partite, segnando 2 gol e realizzando 5 assist.