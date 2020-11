Lazio, Luiz Felipe: “Punto fondamentale conquistato da una squadra vera” - FT

Un pareggio importantissimo quello conquistato dalla Lazio nel lunch match dello stadio Olimpico contro la Juventus. Una gara difficile in cui la squadra di Pirlo ha dominato per larghi tratti ma in cui i ragazzi di Inzaghi non hanno mai mollato fino alla rete al minuto '94 del "solito" Felipe Caicedo. Al termine del match questo il pensiero di Luiz Felipe su Instagram: "Un solo punto la fondamentale conquistato da una squadra vera. Lottiamo per ogni obiettivo restando sempre uniti!".

