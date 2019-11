Lazio, Lulic mette nel mirino la top five dei più presenti: i dettagli

Senad Lulic è pronto ad aggiornare le proprie statistiche. Il centrocampista bosniaco è a un passo dall'entrare nella top five dei calciatori più presenti nella storia della Lazio. Con lo scampolo di gara disputato contro il Cluj, il capitano biancoceleste è salito a 341 gare disputate con l'aquila sul petto. Se dovesse giocare domenica contro l'Udinese, Senad raggiungerebbe Aldo Puccinelli che occupa la quinta posizione tra i calciatori più presenti della storia. Numeri importanti per l'esterno arrivato nel 2011 all'ombra del Colosseo. Non è finita qui perché il numero 19, qualora dovesse giocare a Rennes, conquisterebbe anche il podio delle presenze in coppe internazionali. La speciale classifica vede Negro primo a 64, seguito da Marchegiani con 58 e Favalli con 57. Lulic è quarto a 56 e in Francia potrebbe conquistare il bronzo e se la Lazio dovesse riuscire nell'impresa di qualificarsi potrebbe, addirittura, risalire ancora. Non rimane che sperare.

