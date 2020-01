Lazio, Manicone: "Per lo scudetto Juventus ancora avvantaggiata"

La Lazio è reduce dalla delusione dell'eliminazione in Coppa Italia, ora si va all in sul campionato. A proposito dei ritmi incessanti dei biancocelesti in Serie A è stato intercettato dai microfoni dei cronisti presenti al Premio Brera Antonio Manicone, vice di Vladimir Petkovic ora sulla panchina della Svizzera ma in passato anche su quella della Lazio, che come riporta Tuttomercatoweb.com ha commentato: "Se la Lazio può vincere lo Scudetto? La Juve è avvantaggiata. Riprendo alcune parole di Marotta: se vincerà lo Scudetto una tra Inter e Lazio vorrà dire che a perderlo è stata la Juve".

