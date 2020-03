Lazio, Marchetti la saracinesca: è il terzo pararigori degli ultimi 5 anni di Serie A

È una storia curiosa, interessante. Una relazione andata avanti tra corsi e ricorsi statistici, vissuta intensamente alla Lazio. E dove altrimenti. La squadra del suo cuore, con la quale ha vinto, per la quale ha pianto. E parato rigori. Federico Marchetti si è riscoperto uno specialista del dischetto. Forse negli anni biancocelesti, specie gli ultimi, turbolenti, questa sua qualità è passata un po' troppo sotto traccia. C'è voluto un po' di tempo - abbinato alla statistica di The Korner - per fare giustizia e riconoscergli i giusti meriti. Come riportato, infatti, negli ultimi 5 anni di Serie A solo due portieri hanno parato (in % e in senso assoluto) più rigori di Marchetti. Terzo in classifica con 4 penalty neutralizzati su 11 (36,4%). Davanti a lui solo Viviano con 9 su 22 (40,9%) e Alisson forte delle sue 2 parate su 5 tiri dagli undici metri (40,0%). Seguono Dragowski e Consigli, mentre uno dei grandi esperti del settore come Samir Handanovic è addirittura fuori dalla top 5. Tra l'altro, i 4 rigori che Marchetti ha parato sono arrivati tutti quando vestiva la maglia della Lazio, e tutti in un solo anno: il 2016/17 (due contro il Pescara, uno contro Cagliari e Fiorentina). In carriera, l'ex numero 22 biancoceleste ha parato 15 rigori. Di questi 12 quando vestiva la maglia della Lazio (famosi i 2 in una sola partita a Mbakogu del Carpi nel 2015/16, e ce n'è uno anche a Ciro Immobile quando vestiva la maglia del Torino), uno all'Albinoleffe e due con il Cagliari. Contro chi? La Lazio, ovviamente. Anche il quel caso Marchetti parò due rigori (a Zarate e Rocchi) in una sola partita. Una storia curiosa, appunto, che rende merito a un portiere che ha scritto pagine importanti della storia recente del club.

CALCIOMERCATO LAZIO, CERCASI RINFORZI

LA LAZIO TORNA IN CAMPO, GHIRELLI: "NON SONO D'ACCORDO"

TORNA ALLA HOMEPAGE