Lazio, Marchetti: "Lulic, la traversa di Totti e Provedel. Vi dico tutto"

Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, l'ex calcIatore Federico Marchetti si è espresso su alcuni temi legati al mondo Lazio e al suo passato in biancoceleste: "In questo momento mi sto allenando a Malta, abbiamo deciso di prolungare la permanenza. Vediamo cosa viene fuori da qui a settembre sennò chiudo la parentesi di campo, lunga (ride, ndr). Se continuo, continuo qui a Malta, altrimenti chiudo con grande soddisfazione. Quale riscriverei di parte? Vorrei riscrivere quella dell’inizio, la parentesi di Cagliari dell’ultimo anno è stata una bella botta, ho perso Nazionale, continuità. Ho dovuto ricominciare, sono arrivato in una grande piazza e non era semplice trovare chi credesse in me. Le prime critiche, ma mi serviva di ritrovare la continuità con 6-7 partite, ma grazie anche alla fiducia del mister sono tornato alle prestazioni che avevo mostrato a tutti. Io grande portiere? Sì, lo sono stato, sono stato due mesi fuori per qualcosa di non fisico ma ho superato anche quello, ringrazio la società per la vicinanza e il mister che c’era all’epoca. Ho avuto Delio Rossi, poi Petkovic, Pioli e infine Inzaghi. Con lui ho fatto un anno, poi è esploso Strakosha per una mia defezione e sono stato messo tra gli esuberi. Credo si sia fermato a livello di crescita tecnica e personale e si è adagiato, motivo per cui è stato messo Reina e gli ha fatto peggio, non l’ha stimolato, non c’era concorrenza. Avrei voluto riscrivere questa parte ma avevo 34 anni, non è che cambiasse molto poi. Ero già arrivato all’inizio del declino. Avrei accettato l’idea di fare il secondo e finire alla Lazio”.

NUMERI E SQUALIFICA DI QUATTRO GIORNATE – “Situazione estrema, Floccari aveva il 22 e poi è andato via, non potevo prenderlo all’inizio avendo giocato la prima ufficiale il preliminare di Europa League. Ho dovuto prendere il 33 per forza e poi ho preso il 22 perché Sergio è andato in prestito altrove. Caso Bergonzi? Ho chiarito dopo poco tempo, riiniziato il campionato, l’arbitro di porta mi ha massacrato ‘mi hai rovinato la stagione'. Poi abbiamo chiarito a fine partita, sì una spintarella da dietro per chiedergli una spiegazione. Da 6 giornate sono diventati 4 giornate”.

CONCORRENZA - “La concorrenza è fondamentale se vuoi crescere. Se Marchetti è titolare e mi metti accanto Carnesecchi, o un portiere che mi deve stimolare, deve essere la mia la bravura di voler crescere. Non deve essere una pigrizia e trovare scorciatoie, sennò non si cresce".

TRAVERSA DI TOTTI 26 MAGGIO - “Scelgo la parata che mi ha permesso di alzare la coppa insieme ai miei compagni, il magico 26 maggio. Una palla difficilissima su tiro cross sbucata all’ultimo e con la mano sinistra sono riuscito a toccarla con quel poco per farla sbattere sulla traversa e rimanere in campo. Anche il fatto di non essermi buttato".

MAGLIA DI LULIC A NAPOLI – “Lulic l’ho sempre considerato l’uomo della provvidenza, era una partita fondamentale e l’ho messa sotto la mia 22 perché porta sempre bene, nello spogliatoio qualcuno la vedeva e sorrideva. Era meglio la mettessi più volte (ride, ndr). Sono ancora in contatto con Radu, mi sento spesso con lui. Mi sento anche con Floccari”.

PORTIERI ITALIANI - “Donnarumma era entrato in Nazionale con Ventura, l’ho visto sul campo e aveva un campionato di Serie A e si vedeva che avesse qualcosa di diverso, doti innate incredibili. Ha vissuto i primi anni cavalcando l’onda. Poi si deve migliorare e smussare i difettucci a livello tecnico e generale. Su questo si è fermato, è rimasto il Donnarumma dei primi anni, ha vinto l’Italia grazie a lui, ha fatto un Europeo stratosferico ma poi l’ho visto sotto quel livello. Gli errori poi ci stanno. Questa estate è l’unico però che ci ha tenuto in piedi. Provedel mi piace molto, era entrato in una situazione rocambolesca ma è era il suo destino diventare titolare. Sentivo i compagni e mi hanno detto che era superiore. E’ stato veramente centrato e non si è fatto intimorire da nulla, gli va dato merito, ha fatto grandissime cose".