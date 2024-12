Lazio, Marusic a Dazn: "È stato bellissimo. Volevo aiutare la squadra e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Partita sofferta, ma gli uomini di Baroni sono riusciti con sacrificio e determinazione a portarla a casa. Il risultato finale è 1-2 e queste sono le parole che Adam Marusic ha rilasciato ai microfoni di Dazn nel post-partita: "È stato bellissimo, sono entrato all'ultimo, volevo aiutare la squadra e ci sono riuscito. Abbiamo anlizzato bene la sconfitta con l'inter, siamo contentissimi per oggi, ma dobbiamo continuare a lavorare bene e migliorare. È importante continurare cosi e fare bene sia in campionato sia in Europa league dove ci mancano 2 partite".