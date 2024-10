Lazio, Mattei: "Baroni incide molto sui cambi. Contro il Como..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Cresce l'attesa in vista della sfida tra Como e Lazio che scenderanno in campo giovedì 31 ottobre alle 20.45 al Sinigallia. Diversi i dubbi di formazione di mister Baroni che dovrà fare i conti anche con i tanti impegni ravvicinati. Sul tema si è così espresso Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei: "Calcolando che la prossima partita di campionato sarà lunedì, con il Porto tre giorni dopo, mi viene da pensare che domani con il Como Tavares possa partire dall’inizio per poi riposare con la squadra di Nicola. I dubbi di formazione sono molti, ci sono diversi acciaccati da valutare, mai come questa volta la rifinitura di questa mattina sarà decisiva. Baroni sta incidendo molto con i cambi perché c’è meno distacco tra chi va in campo e chi va in panchina rispetto allo scorso anno ed a due stagioni fa".

"Non si può negare che se il Napoli è capolista il merito sia di Conte. Ma non solo per la sua qualità come tecnico, ma anche perché gli è stata data la possibilità di costruire la squadra. Ha scelto la sua spina dorsale, Buongiorno-McTominay-Lukaku. L’ossatura è stata rifatta con il tecnico che ha scelto. Al contrario di quanto fatto dalla Lazio con Sarri. Se hai lui devi seguirlo. Baroni è perfetto, invece, perché riesce ad adattarsi ai giocatori che gli vengono presi. Se questa è la politica del club, è giusto prendere Baroni e non Sarri".